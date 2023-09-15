Российские войска с помощью 82-миллиметрового автоматического миномета "Василек" поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство бороны России. Уточняется, что один из наиболее эффективных способов его работы является "кочующий миномет", который заключается в быстрой смене огневой позиции.

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На подготовку к стрельбе у военных занимает не более трех минут, а огонь расчета корректируется с помощью беспилотника.

Отмечается, что "Василек" крайне эффективен, поскольку остается незамеченным для воздушной и артиллерийской разведки украинских войск. Однако при стрельбе военнослужащие ВС России каждый раз рискуют своей жизнью, поскольку до позиций Вооруженных сил Украины в лучшем случае несколько километров. 23 августа Министерство обороны России сообщало об улучшении позиций Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении. Штурмовые отряды группировки войск "Запад" провели наступательные действия и улучшили тактическое положение. До этого подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что на Купянское направление прибыли специалисты из ФРГ для установки мин.