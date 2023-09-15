Израильские беспилотники нарушили воздушное пространство Ливана

14 сентября два беспилотных летательных аппарата Израиля нарушили воздушное пространство Ливана, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Lebanon 24.

Как заявил источник в штабе южного военного округа ливанской армии, дроны провели разведывательные полеты над пограничной местностью на юге страны. Летательные аппараты появились в небе над населенными пунктами в секторе Аркуб — Эль-Аббасия и затем продолжили полет вглубь ливанской территории.

Командование Вооруженных Сил Ливана уведомило о двух случаях нарушения со стороны Иерусалима.

11 сентября израильские Военно-воздушные силы провели имитацию воздушных атак на Набатию и ее окрестности. Тогда самолеты несколько раз превысили скорость звука, что вызвало сильные звуковые эффекты. Также стало известно о необычном скоплении военных Израиля и бронетехники в районе Хасбайя, где проводятся инженерные работы по укреплению пограничных заграждений. Также отмечается перемещение военных подразделений в пограничную местность возле Эль-Эдейсы и регулярные полеты беспилотников над расположенными там холмами.