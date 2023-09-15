Украинские войска 70 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что украинские войска выпустили 224 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили обстрелы из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал заявления о взятии Вооруженными силами Украины населенного пункта Андреевка под Артемовском очередным вбросом.