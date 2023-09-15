Подоляк утверждает, что Киев использует для атак на Крым оружие украинского производства

Украинская армия использует свою технику и оружие для атак на Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка.

Он не подтвердил информацию телеканала Sky News, по данным которого, для атаки на Севастополь Киев применил крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

«И они могут там так или иначе комментировать», — заявил политик.

По данным Министерства обороны России, ночью 13 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Удалось перехватить семь ракет с помощью системы противоракетной обороны. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте. По данным Минобороны, корабли будут полностью восстановлены и продолжат службу в составе ВМФ РФ.

Также Украина ударила тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Как отмечает военное ведомство, патрульный корабль «Василий Быков» ликвидировал все безэкипажные катера.