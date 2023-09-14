СМИ: иностранные наемники на Украине стали убивать друг друга

Иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, вероятно, стали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По информации издания, британский наемник Дэниел Берк, пропавший в Запорожье в начале августа, возможно, был убит сослуживцами. Как уточнила газета, украинская полиция допускает, что пропажа 35-летнего Берка может быть связана с имевшимся у него денежным спором с другими членами Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Кроме того, британский наемник Джордан Чадвик, тело которого нашли в июне в водоеме со связанными за спиной руками, также мог стать жертвой других иностранных бойцов. Согласно The Daily Telegraph, среди наемников на Украине нередко можно встретить лиц с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.