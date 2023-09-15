Украина объявила эвакуацию семей с детьми из части Херсонской области

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 села в подконтрольной Киеву части региона.

— На совете обороны Херсонской области было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг, — написал он в пятницу, 15 сентября, в Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте, в основном это небольшие села и поселки, сообщает РИА Новости.

В Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 11 сентября. По данным ведомства, цель находилась около населенного пункта Берислав.