Украина объявила эвакуацию семей с детьми из части Херсонской области

Украина объявила эвакуацию в подконтрольной Киеву части Херсонской области
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 села в подконтрольной Киеву части региона.
— На совете обороны Херсонской области было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг, — написал он в пятницу, 15 сентября, в Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте, в основном это небольшие села и поселки, сообщает РИА Новости.
В Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 11 сентября. По данным ведомства, цель находилась около населенного пункта Берислав.
9 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на прошедшей неделе по территории Украины были нанесены шесть групповых ударов. Среди целей была портовая инфраструктура, производство безэкипажных катеров, склады с боеприпасами и центры радиотехнической разведки.