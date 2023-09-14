В Минобороны Украины объяснили заявлении о взятии Андреевки

Заместитель руководителя Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что ее предыдущее заявлении о том, что украинские войска взяли Андреевку, является коммуникационным сбоем. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, между несколькими источниками информации, которые докладывают о ситуации с места событий, произошел коммуникационный сбой.

Она добавила, что в районе села Андреевка под Бахмутом (Артемовском) продолжаются тяжелые бои.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг заявления Киева о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль село Андреевка под Артемовском (Бахмутом).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.