МО Италии распорядился создать комиссию по проблеме обедненного урана

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назначит независимую комиссию по проблеме обедненного урана, в которую войдут "эксперты в данной области", включая врачей. Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства.

© U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez

"Министр обороны Гуидо Крозетто сегодня распорядился о создании специальной независимой комиссии для защиты здоровья военнослужащих. В частности, она займется изучением проблемы обедненного урана", - отмечается в документе.

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По словам министра, для него "не существует табу или вопросов, которые не должны рассматриваться, поскольку государство всегда должно быть прозрачным и заслуживающим доверия".

Как отмечается в заявлении Минобороны Италии, "комиссия должна будет начать свою работу на основе актов, подготовленных четырьмя парламентскими комитетами, которые занимались этим вопросом в предыдущих созывах".

"Этим решением министерство обороны демонстрирует четкое понимание рисков, присущих военным условиям, считает необходимым сохранять и защищать здоровье личного состава при любых обстоятельствах и в то же время стремится внести максимально возможную ясность в вопросы, связанные с этими аспектами", - говорится в релизе.

США 6 сентября сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Ранее о поставках Киеву боеприпасов данного типа сообщали в Великобритании.