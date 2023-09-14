Рогов: группа украинских военных без боя сдалась в плен в Запорожской области

Группа украинских солдат добровольно сдалась в плен бойцам Вооруженных сил РФ в районе села Новомайорское, расположенного на территории Запорожской области. Об этом рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные столкнулись с членами отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты армии РФ. При этом они решили не оказывать сопротивление и таким образом избежать сражения, следует из заявления Рогова.

«Группа украинских военных <...> сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе», — подчеркнул руководитель общественного движения.

11 сентября российские десантники взяли в плен нескольких бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале, посвященном солдатам из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.