Российский корабль «Самум» пресек попытку атаки безэкипажного катера ВСУ
Минобороны России сообщило об отражении попытки атаки безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что атака была предотвращена ракетным кораблём «Самум».
«Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля», – сказано в сообщении ведомства.
Ранее российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Крымом.
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