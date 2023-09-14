Российский корабль «Самум» пресек попытку атаки безэкипажного катера ВСУ

«Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля», – сказано в сообщении ведомства.