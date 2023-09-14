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Российский корабль «Самум» пресек попытку атаки безэкипажного катера ВСУ

Минобороны России сообщило об отражении попытки атаки безэкипажного катера ВСУ в Чёрном море. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

Российский корабль «Самум» пресек попытку атаки безэкипажного катера ВСУ
© РИА Новости

В Минобороны уточнили, что атака была предотвращена ракетным кораблём «Самум».

Минобороны: отражена попытка ВСУ атаковать корабль Черноморского флота

«Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Крымом.

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