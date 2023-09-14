В Норвегию прибыла подлодка США с ракетами «Томагавк»
В порт Тромсё в Норвегии зашла американская атомная подводная лодка USS Florida с крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на шестой оперативный флот США.
Подлодка относится к классу Ohio. Она оснащена 154 крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1600 километров.
«Подводная ракетная лодка класса Ohio USS Florida прибыла в Тромсё в Норвегии в рамках планового визита 14 сентября», — сообщили во флоте.
Порт располагается на севере Норвегии в 382 километров от границы с РФ и в 556 километрах от Мурманска. Данный визит является первым, ранее подлодка заходила в порт Неаполь в Италии.
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