В Норвегию прибыла подлодка США с ракетами «Томагавк»

В порт Тромсё в Норвегии зашла американская атомная подводная лодка USS Florida с крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на шестой оперативный флот США.

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Подлодка относится к классу Ohio. Она оснащена 154 крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1600 километров.

«Подводная ракетная лодка класса Ohio USS Florida прибыла в Тромсё в Норвегии в рамках планового визита 14 сентября», — сообщили во флоте.