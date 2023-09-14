Великобритания передала Украине БПЛА Malloy

Великобритания передала Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Malloy для транспортных задач. Об этом сообщает Минобороны страны в своем аккаунте в X (бывший Твиттер).

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«Мы подарили Украине тяжелые дроны Malloy, которые смогут доставлять припасы и вооружение на линию фронта», — передает оборонное ведомство.

Помимо транспортировки снарядов, предполагается, что дроны будут использоваться для отправки продовольствия и боеприпасов. В министерстве подчеркнули, что БПЛА данного типа способны сыграть значимую роль в конфликте на Украине.