В ДНР опровергли взятие ВСУ Андреевки под Артемовском

«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ (Вооруженными формированиями Украины — прим. "Ленты.ру") Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что за последние сутки есть небольшие улучшения позиций российских сил. По его словам, повторяется ситуация с Опытным на авдеевском направлении, когда в фейк о захвате украинской армией этого населенного пункта поверили сами бойцы ВСУ. Он уточнил, что украинские военные направились закреплять позиции и оказались под огнем первого армейского корпуса.