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МО: два Ту-95МС выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС.

Два российских бомбардировщика пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей
© РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что ракетоносцы выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. Общая продолжительность полета составила около четырех часов, бомбардировщики сопровождали истребители Су-30СМ ВКС.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана.

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