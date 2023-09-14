Два российских бомбардировщика пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что ракетоносцы выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. Общая продолжительность полета составила около четырех часов, бомбардировщики сопровождали истребители Су-30СМ ВКС.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.