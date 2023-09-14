Названа причина неготовности Украины к длительному конфликту

Украина не готова к длительному конфликту из-за отсутствия ресурсов, поэтому республике придется пойти на прекращение огня. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

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«На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», — сказал он.

Соскин подчеркнул, что за полтора года Украина понесла большие потери во всех сферах, в том числе экономической, финансовой и демографической. По его словам, у Киева нет ресурса на продолжение конфликта даже на следующие шесть месяцев.