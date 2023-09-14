В Норвегии заявили о нехватке боеприпасов для стран НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у НАТО осталось критически мало боеприпасов и ракет. Об этом сообщает норвежская газета VG .

«[Производство боеприпасов] по-прежнему идет очень медленно. Все главнокомандующие, с которыми я разговаривал, говорят, что потребность в новом вооружении превосходит производство», — сообщил военный.

Отмечается, что заявление прозвучало в преддверии встречи главнокомандующих стран альянса, которая пройдет в Осло в режиме повышенной секретности. Во встрече примут участие представители 31 страны, а также Швеция, ожидающая одобрения вступления в НАТО.

Ранее исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага заявил, что план по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Эксперт считает, что план по сдаче территорий в обмен на членство в НАТО практически невозможен, поскольку требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов Североатлантического альянса.