Немецкие саперные танки "Барсук" решили утилизировать на Украине

Перед тем как поставить ВСУ основные боевые танки Leopard 1, Германия успела отправить в "горячую точку" различную технику на их базе. Например, зенитные самоходные установки Gepard, различные инженерные машины, вроде минных тральщиков Wisent 1 ("Бизон 1").

© Российская Газета

Также недавно засветился один из трех отправленных ВСУ образцов саперных танков Dachs ("Барсук"), снятый на полигоне, где с его помощью пытались откопать завязший Т-64БВ.

Особенностью "Барсука" является наличие экскаваторного оборудования, позволяющего рыть котлованы, рвы, траншеи и др. Имеется также бульдозерный отвал, служащий для проделывания всякого рода проходов. Его также привлекают для эвакуации поврежденных бронеобъектов.

Масса - 43000 кг. Двигатель - такой же, как у Leopard 1 - десятицилиндровый многотопливный MTU MB 838 CAM-500 мощностью 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - более 60 километров в час. Экипаж - три человека. В качестве вооружения предусмотрена установка 7,62-мм пулемета MG3.