Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил советнику главы США по вопросам нацбезопасности Джейку Салливану о ситуации на фронте и потребностях Киева в вопросах безопасности. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.
«Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Он рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых силами обороны для продвижения вперед. Также Ермак обсудил с Салливаном потребности Украины в безопасности и формулу мира президента Владимира Зеленского», — говорится в посте.
Кроме того там отмечается, что глава офиса президента Украины поблагодарил советника главы США, американского лидера Джо Байдена и весь народ Соединенных Штатов «за решительную поддержку украинского государства и всех украинцев и лидерство в защите свободы и демократии в Европе».