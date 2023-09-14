Глава офиса Зеленского доложил в Белый дом о ситуации на фронте

«Ермак провел телефонный разговор с Салливаном. Он рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых силами обороны для продвижения вперед. Также Ермак обсудил с Салливаном потребности Украины в безопасности и формулу мира президента Владимира Зеленского», — говорится в посте.