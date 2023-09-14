В Польше заявили об успешном срыве российскими десантниками атак ВСУ
Российские десантники успешно срывают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом говорится в статье в польском издании Myśl Polska за авторством обозревателя Кшиштофа Подгурского.
Автор материала отметил, что Россия направила в Запорожье элитные подразделения ВДВ.
«Российские десантники начали "давить" [ВСУ] на флангах. А в Польше и Германии несколько аналитиков-пропагандистов уже рисовали карты и писали анализы о прорыве российского оборонительного фронта. На каком основании?» — заявил Подгурский.
Кроме того, он указал, что успехи российских военных на фронте вызывают «приступы бешенства» у проукраинских аналитиков, которые позиционируют себя как беспристрастных обозревателей.
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