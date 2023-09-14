Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки ВСУ
Элитные подразделения ВДВ России активно отбивают атаки украинских сил.
Об этом заявил в статье для Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский.
«На флангах их (ВСУ. — RT) начали «давить» русские десантники», — отметил он.
Подгурский отметил, что успехи работы ВДВ на линии боёв вызывают негодование у западных экспертов.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу в эфире «России 1» заявил, что ВС России продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ.