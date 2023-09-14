$95.98+1.28103.11+1.54

Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки ВСУ

Элитные подразделения ВДВ России активно отбивают атаки украинских сил.

Об этом заявил в статье для Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский.

«На флангах их (ВСУ. — RT) начали «давить» русские десантники», — отметил он.

ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

Подгурский отметил, что успехи работы ВДВ на линии боёв вызывают негодование у западных экспертов.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу в эфире «России 1» заявил, что ВС России продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ.

4