Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский заявил, что ВСУ «попали в мешок» на Запорожском направлении под Работино. Он отметил, что российские подразделения ВДВ активно отражают попытки украинского контрнаступления.

Подгурский подчеркнул, что уже говорил об опасностях ведения наступления «на столь узкую и столь глубокую полосу фронта».

Обозреватель заявил, что ВС РФ направили в этот район Запорожского направления элитные подразделения, успехи которых «вызывают припадки бешенства у притворяющихся беспристрастными военными аналитиками прокиевских пропагандистов».

Российские силы предприняли сильную атаку вечером 9 сентября, сумели отбросить украинские войска и таким образом «сузить базу «мешка», заявил Подгурский.

14 сентября в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ.