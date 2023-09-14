Польский журналист заявил о «попавших в мешок» под Работино ВСУ
Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский заявил, что ВСУ «попали в мешок» на Запорожском направлении под Работино. Он отметил, что российские подразделения ВДВ активно отражают попытки украинского контрнаступления.
Подгурский подчеркнул, что уже говорил об опасностях ведения наступления «на столь узкую и столь глубокую полосу фронта».
Обозреватель заявил, что ВС РФ направили в этот район Запорожского направления элитные подразделения, успехи которых «вызывают припадки бешенства у притворяющихся беспристрастными военными аналитиками прокиевских пропагандистов».
Российские силы предприняли сильную атаку вечером 9 сентября, сумели отбросить украинские войска и таким образом «сузить базу «мешка», заявил Подгурский.
14 сентября в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ.
ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В Минобороны заявили, что были поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70 и американская М119, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.