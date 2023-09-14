В ВСУ начали использовать картонные беспилотники

Украинские солдаты получили от Австралии сотни картонных дронов для разведки и видеонаблюдения, «имеющего решающее значение для подготовки миссий». Об этом сообщает Defense News.

Данные украинским военным поступают с камер GoPro, прикрепленных к отверстиям, которые пробиты в одноразовых картонных дронах.

Этот дешевый метод обнаружения целей стал возможным благодаря системе точной доставки полезной нагрузки Corvo от компании SYPAQ. Дрон может преодолевать расстояние более ста километров, нести три килограмма и приземляться примерно в двух метрах от цели.

Как отмечает Defense News, в 2018 SYPAQ создала свою систему в ответ на задачу австралийской армии по созданию малозаметного и недорогого дрона для доставки небольших грузов военным. Компания решила использовать картон, который дешев и не привлекает внимания радиолокационных систем.

Конструкция дрона включает в себя «минимальное количество авионики», моторный модуль, а также отсек для полезной нагрузки с крышкой, которая поднимается, чтобы получатель мог взять запчасти, боеприпасы или что-либо еще.

Дрон, который изначально представляет собой плоский лист картона и складывается, принимая нужную форму, затем можно выбросить в поле.