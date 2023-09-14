СМИ: Украина использует картонные дроны для разведки

Украинские военные используют австралийские картонные дроны для разведки позиций ВС РФ, доработав их "на коленке". Об этом сообщил портал Defense News.

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Австралия поставила Украине несколько сотен "одноразовых" транспортных дронов Corvo PPDS (Precision Payload Delivery System) производства компании SYPAQ Systems. Изначально данные беспилотники, сделанные из картона, предполагалось использовать для доставки небольших грузов на передовую, однако в реальности им нашлось другое применение.

"Украинцы используют их различным образом. Самый эффективный способ, о котором мы слышали, - это буквально прорезают отверстие в днище и устанавливают туда камеру GoPro с таймером", - заявил главный управляющий SYPAQ Майкл Партридж.

По его словам, это позволяет получить сравнительно неплохие результаты аэрофоторазведки уже через полчаса. Кроме того, такой дрон не передает ничего в эфир и его сложно обнаружить с помощью радара.

Corvo поставляется в качестве набора "собери сам" - изначально это просто лист картона, который нужно согнуть по инструкции. Беспилотник оснащен минимальным и довольно дешевым оборудованием для совершения полета. По заявлению производителя, он может доставить три килограмма полезной нагрузки на расстояние свыше 100 километров с точностью в два метра. Нужно ли говорить, что одним из применений этого БПЛА является использование в качестве импровизированного дрона-камикадзе.