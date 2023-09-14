Дрон «Упырь» начали применять на донецком направлении в СВО

"В целом у одного подразделения расход - три-четыре дрона в день, когда происходит позиционная война, без активных действий. Все, что мы сейчас отправляем в подразделения - за счет средств, которые присылают нам граждане России. Мы производим дроны силами двух цехов, довольно тесных - около 30 кв. м. Если нам помогут с помещением и хотя бы немного - с финансированием, думаю, на 1 тыс. "Упырей" в месяц мы выйдем", - добавил собеседник агентства.