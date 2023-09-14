Средства ПВО РФ за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Тополевка Луганской Народной Республики, Пески, ВасилевкА, Красная Гора Донецкой Народной Республики, Новофедоровка, Васильевка Запорожской области, а также Алешки и Новая Каховка Херсонской области", - указали в Минобороны РФ.