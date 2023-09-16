ВС РФ уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.