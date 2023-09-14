ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – говорится в сообщении.

В четверг, 14 сентября, Минобороны РФ информировало об атаке ВСУ по российскому кораблю "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ведомстве уточняли, что Украина ударила с помощью пяти безэкипажных катеров.