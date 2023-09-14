Летчики ВСУ прошли ознакомительный тренинг по управлению шведскими истребителями

Украинские летчики находятся в Швеции, где им провели «ознакомительный тренинг» по изучению систем шведских истребителей JAS Gripen. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Юнсона.

«Ознакомительный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо», — заявил он.

Эта подготовка включает испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала. Юнсон добавил, что власти не исключают отправки Gripen на Украину.