Британия передала Украине дроны для перевозки боеприпасов Malloy
Власти Великобритании передали Украине транспортные БПЛА Malloy. Об этом сообщает британское министерство обороны в Twitter.
«Мы подарили Украине тяжелые дроны Malloy, которые смогут доставлять припасы и вооружение на линию фронта», — говорится в сообщении.
В опубликованном ролике БПЛА Malloy переносят боеприпасы для солдат, находящихся на фронте. Также по задумке авторов дроны смогут направлять продовольствие и лекарства.
При этом в ведомстве добавили, что намерены продемонстрировать дроны Malloy и Hydra в действии на военной выставке в Британии.
В минобороны Великобритании заключили, что передовые дроны могут оказать критически важную поддержку операциям Украины и других стран.
Начальник генерального штаба сухопутных войск вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс в сентябре заявлял, что около 40% беспилотников, которые украинские военные используют в ходе боевых действий, уничтожаются из-за ошибок операторов.
Он пояснил, что в условиях постоянного создания электромагнитных помех в воздухе мастерство операторов беспилотников начинает играть ключевую роль.