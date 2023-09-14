Британия передала Украине дроны для перевозки боеприпасов Malloy

Власти Великобритании передали Украине транспортные БПЛА Malloy. Об этом сообщает британское министерство обороны в Twitter.

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«Мы подарили Украине тяжелые дроны Malloy, которые смогут доставлять припасы и вооружение на линию фронта», — говорится в сообщении.

В опубликованном ролике БПЛА Malloy переносят боеприпасы для солдат, находящихся на фронте. Также по задумке авторов дроны смогут направлять продовольствие и лекарства.

При этом в ведомстве добавили, что намерены продемонстрировать дроны Malloy и Hydra в действии на военной выставке в Британии.

В минобороны Великобритании заключили, что передовые дроны могут оказать критически важную поддержку операциям Украины и других стран.

Начальник генерального штаба сухопутных войск вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс в сентябре заявлял, что около 40% беспилотников, которые украинские военные используют в ходе боевых действий, уничтожаются из-за ошибок операторов.