За три месяца контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились значительных результатов, однако понесли тяжелые потери, для продолжения боевых действий украинской армии необходимо пополнение, сообщает РИА Новости.

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Агентство напоминает, что 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз о негодности военнообязанных, проводившихся после 24 февраля 2022 года.

Киев также изменил критерии пригодности к службе. Теперь могут быть мобилизованы граждане с различными заболеваниями, например с клинически вылеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, невротическими расстройствами, вирусным гепатитом с незначительным нарушением функций, легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики и многими другими болезнями.

«Украинская армия потеряла тысячи бойцов. Серьезных подвижек на фронте Киев не добился, но отвергает любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров, значит, мобилизация продолжится», — отмечает РИА Новости.