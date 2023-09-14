За три месяца контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились значительных результатов, однако понесли тяжелые потери, для продолжения боевых действий украинской армии необходимо пополнение, сообщает РИА Новости.
Агентство напоминает, что 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз о негодности военнообязанных, проводившихся после 24 февраля 2022 года.
Киев также изменил критерии пригодности к службе. Теперь могут быть мобилизованы граждане с различными заболеваниями, например с клинически вылеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, невротическими расстройствами, вирусным гепатитом с незначительным нарушением функций, легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики и многими другими болезнями.
«Украинская армия потеряла тысячи бойцов. Серьезных подвижек на фронте Киев не добился, но отвергает любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров, значит, мобилизация продолжится», — отмечает РИА Новости.
До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявлял, что Украина будет вынуждена завершить контрнаступление в октябре.