Российские бойцы рассказали, как впервые уничтожили танк Challenger 2

Британский танк Challenger 2, считавшийся неуязвимым, был уничтожен при совместной работе десантников и артиллеристов из 71-го полка 58-й армии ВС РФ. Российские артиллеристы, которые впервые подбили британскую машину, рассказали, как это было.

«Обычное ночное дежурство. Поступила команда, сказали, что цель очень важная: нужно серьезно и оперативно отработать по ней. Я сразу вышел на людей, на расчет. Парни сказали, что отработаем моментально, вопросов никаких не будет», — рассказал командир 71-го полка 58-й армии Александр военкору Семену Пегову.

Видео опубликовано в telegram-канале WarGonzo.

Пегов также опросил и других военных, которые уничтожили Challenger 2. Наводчик Сергей отметил, что танк был обездвижен с шестого выстрела. Когда наводчик корректировал огонь, то не знал точную характеристику цели, были только координаты.

«Мы оживились, стали ждать ее. Нам сказали, в полпервого ночи начать огонь. С шестого выстрела мы сбили у нее гусеницу», — заявил Сергей.

После того как танк встал, по нему отработали десантники. Они смогли нанести урон неподвижной цели, успешно уничтожив бронемашину. Это поражение стало для танка Challenger 2 первым в зоне спецоперации. Считавшийся неуязвимым британский танк был уничтожен в начале сентября под селом Работино (Запорожская область), где идут ожесточенные бои.