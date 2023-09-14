Российские бойцы поразили FPV-дроном минометный расчёт ВСУ у Работина

Российские бойцы поразили FPV-дроном миномётный расчёт ВСУ у Работина
Бойцы российского спецназа «Осман» поразили дроном-камикадзе FPV украинский миномётный расчёт на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.
«Дроны «от первого лица» мы стали активно применять в данном конфликте. Цели — техника, легкобронированная пока (тяжёлую пока не поразили), ну и пехота», — рассказал боец спецназа с позывным Мастер.
По словам российского военного, ВСУ пока прекратили использовать тяжёлую технику, заставляя своих солдат наступать пешим ходом.
Также Мастер добавил, что в настоящий момент украинские военные стали часто использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако российские бойцы находят возможность наносить удары беспилотниками, вопреки противодействию ВСУ.