В Болгарии рассказали о строительстве в стране базы НАТО

Болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил, что на строительство базы НАТО в стране потребуется более ста миллионов левов (около 5,3 миллиарда рублей). Об этом сообщает БТА.

Во время слушаний в парламентском комитете по обороне Тодоров рассказал, что в стране планируется построить инфраструктуру - казармы, здания для хранения техники, дороги - для многонациональной боевой группы НАТО.

Он охарактеризовал объекты, которые будут построены, как небольшой город.

Тодоров заявил, что у Минобороны есть бюджетные ресурсы для проекта, но часть необходимых средств предоставит НАТО.

«Людям не о чем беспокоиться, при строительстве такой инфраструктуры появляются возможности для экономического и социального развития региона», - подчеркнул министр.

По его словам, базу планируют построить в Ямболском районе (Юго-Восточный регион Болгарии). Окончательное место пока не выбрано.

База боевой группы должна быть готова к 2025 году. Основная часть офицеров в ее составе будет из Италии. Боевая группа будет выполнять оборонительные функции в случае угрозы, заявил Тагарев.

Около тысячи военнослужащих в настоящее время находятся в Болгарии, дислоцируясь на базе США «Ново-Село».