СМИ: США изучают методы РЭБ на Украине для борьбы с Россией и КНР

Defense News: США изучают методы РЭБ на Украине для борьбы с Россией и КНР
Военные Соединённых Штатов изучают методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые применяются сторонами конфликта на Украине, а также работают над пополнением арсенала таких средств для использования в потенциальных столкновениях с Россией и Китаем.
Об этом сообщает издание Defense News.
«Мастерство, которое демонстрируют стороны конфликта, осуществляя операции в (электромагнитном. — RT) диапазоне, поразительно», — заявил руководитель одного из подразделений ВВС США, занимающегося модернизацией средств РЭБ, полковник Джош Козлов.
Ранее Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4».