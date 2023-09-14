В ЛНР заявили о срыве российскими военными попытки наступления ВСУ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России сорвали попытку наступления украинских войск на село Новоселовское в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что инцидент произошел на купянском направлении. Выяснилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредотачивают в том районе ударную группировку для штурма российских позиций.

«Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно», — сказал он.