$96.16+0.18103.23+0.12

Российские средства ПВО уничтожили беспилотники над двумя областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники над двумя областями России, об этом сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО уничтожили беспилотники над двумя областями
© globallookpress.com

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Системы ПВО сбили беспилотники над территориями Калужской и Тверской областей.

Накануне в Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков. Дрон упал около села Свободная Дубрава. В результате происшествия повреждений и пострадавших нет.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости