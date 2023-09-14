Летчики ЗВО разбили пункт управления украинских боевиков

В ходе боевых вылетов они выполнили пуски ракет по обнаруженным опорникам и бронетехнике противника. В результате ударов российской авиации были уничтожены пункт управления, танки и другая техника боевиков.

Вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. При этом важно, что каждый выход в район удара, маршрут возвращения на базу не повторяет предыдущий. Штурманы в месяц прорабатывают больше полусотни таких маршрутов. По словам самих летчиков, в такой вертолетной эквилибристике всегда высок процент импровизации.