Подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Центр» сорвали две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук , передает РИА Новости .

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ c начала российской спецоперации безвозвратно потеряли уже около 500 тысяч бойцов. Он уточнил, что на такие цифры указывают данные разведки, а также анализ открытых источников.