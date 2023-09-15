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Губернатор: украинский БПЛА обезврежен средствами РЭБ в Орловской области

Украинский беспилотник обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ливенском районе Орловской области.

В Орловской области обезвредили беспилотник
© РИА Новости

Об этом глава региона Андрей Клычков написал в своём Telegram-канале.

По его словам, дрон упал возле села Свободная Дубрава.

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Никто не пострадал, повреждений нет.

Место падения беспилотника оцеплено.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа.