В Орловской области обезвредили беспилотник

Губернатор: украинский БПЛА обезврежен средствами РЭБ в Орловской области
Украинский беспилотник обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ливенском районе Орловской области.
Об этом глава региона Андрей Клычков написал в своём Telegram-канале.
По его словам, дрон упал возле села Свободная Дубрава.
Никто не пострадал, повреждений нет.
Место падения беспилотника оцеплено.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа.