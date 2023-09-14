Al Mayadeen: Израиль нанес удар по позициям ВС Сирии в Хомсе

Израиль нанес удар по позициям ВС Сирии в Хомсе, сообщает Al Mayadeen. "Израильские ракеты пересекли воздушное пространство Ливана после запуска с самолетов, летевших у побережья Ливана в направлении провинции Хомс в центральной Сирии", - пишет издание.

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О пострадавших и разрушениях пока информации нет. Также 13 сентября агентство SANA сообщило об ударах ВС Израиля по объектам ПВО Сирии в Тартусе, в результате которого возвратные и безвозвратные потери сирийской стороны составили восемь человек. 22 августа ВВС Израиля атаковали окрестности столицы Сирии Дамаска.