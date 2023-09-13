В Румынии заявили о сходстве упавшего беспилотника с российским

«Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии», – сказано в сообщении румынского минобороны.