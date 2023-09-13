В Румынии заявили о сходстве упавшего беспилотника с российским
Министерство обороны Румынии заявило, что найденные на территории страны обломки БПЛА могут быть российского производства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии», – сказано в сообщении румынского минобороны.
Помимо этого в ведомстве добавили, что на месте нахождения обломков работает специальная экспертная группа. Она выясняет, как именно обломки БПЛА попали на территорию страны.
Напомним, что ранее Министерство национальной обороны Румынии обнаружило фрагменты БПЛА неизвестного происхождения в уезде Тулча на северо-востоке страны. В ведомстве считают, что это очередные обломки от российского дрона.