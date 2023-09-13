На Украине сообщили об успехах в переговорах о поставках дальнобойных ракет

Украина продвинулась в переговорах с западными союзниками о поставках дальнобойных ракет ATACMS и крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киев предпринимает шаги по ускорению поставок техники.

«Активно работаем над получением ракет ATACMS из США и ракет Taurus из Германии. В двух треках есть продвижения вперед», — рассказал глава украинского МИД.

При этом он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу пока принято не было.