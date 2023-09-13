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На Украине сообщили об успехах в переговорах о поставках дальнобойных ракет

Украина продвинулась в переговорах с западными союзниками о поставках дальнобойных ракет ATACMS и крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

На Украине сообщили об успехах в переговорах о поставках дальнобойных ракет
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что Киев предпринимает шаги по ускорению поставок техники.

«Активно работаем над получением ракет ATACMS из США и ракет Taurus из Германии. В двух треках есть продвижения вперед», — рассказал глава украинского МИД.

При этом он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу пока принято не было.

Министр обороны ФРГ счел неуместным тон заявлений Кулебы о Taurus

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