В интернет слили инструкцию к стелс-истребителю США F-117A

В сети появилась засекреченная инструкция по американскому стелс-истребителю F-117A Nighthawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что хотя эта модель истребителя была снята с эксплуатации ВВС США, он всё ещё активно используется для обучения пилотов. Как сообщает источник, с помощью F-117A Nighthawk пилоты отрабатывают противодействие самолётам с малой радиолокационной заметностью.