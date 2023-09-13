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В интернет слили инструкцию к стелс-истребителю США F-117A

В сети появилась засекреченная инструкция по американскому стелс-истребителю F-117A Nighthawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В интернет слили инструкцию к стелс-истребителю США F-117A
© Wikipedia

Согласно имеющейся информации, в документах указаны углы ведения огня стелс-истребителя, детали работы двигателя, отражающая способность и прочая критически важная информация.

Отмечается, что хотя эта модель истребителя была снята с эксплуатации ВВС США, он всё ещё активно используется для обучения пилотов. Как сообщает источник, с помощью F-117A Nighthawk пилоты отрабатывают противодействие самолётам с малой радиолокационной заметностью.

Ранее стало известно о том, что ВВС США взяли на вооружение новый самолет радиоэлектронной борьбы.

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