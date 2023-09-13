МО Болгарии рассказало, во сколько обойдется стране база НАТО

МО Болгарии заявило, что база НАТО обойдется стране в 55 миллионов долларов
Строительство базы НАТО в Болгарии обойдется в 55 миллионов долларов. Об этом сообщает БТА со ссылкой на главу Минобороны страны Тодора Тагарева.
«Строительство инфраструктуры — казарм, зданий для оборудования, дорог для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии почти наверняка обойдется более чем в 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов)», — сказал он.
Тагарев отметил, что часть этих средств есть у Болгарии, но другую предоставит НАТО. При этом в стране пока не приняли решение о местоположении базы. Среди рассматриваемых вариантов находятся села Безмер и Кабиле в Ямболской области на юго-востоке государства.
По словам Тагарева, база должна быть готова к 2025 году. Большая часть офицерского состава на ней будет из Италии. При этом в Болгарии уже находятся тысячи военнослужащих из боевой группы, которые дислоцируются на базе США в населенном пункте Ново-Село, добавил он.