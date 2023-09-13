МО Болгарии рассказало, во сколько обойдется стране база НАТО

Строительство базы НАТО в Болгарии обойдется в 55 миллионов долларов. Об этом сообщает БТА со ссылкой на главу Минобороны страны Тодора Тагарева.

«Строительство инфраструктуры — казарм, зданий для оборудования, дорог для многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии почти наверняка обойдется более чем в 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов)», — сказал он.

Тагарев отметил, что часть этих средств есть у Болгарии, но другую предоставит НАТО. При этом в стране пока не приняли решение о местоположении базы. Среди рассматриваемых вариантов находятся села Безмер и Кабиле в Ямболской области на юго-востоке государства.