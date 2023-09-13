ВСУ захотели получить от Запада не уступающие Су-35 истребители

Российский истребитель Су-35 является основным конкурентом и противником для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преобладание в воздухе. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет ТАСС.

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«Надо понимать, что самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», — сказал он.

В связи с этим он отметил, что Киев хочет получить от Запада истребители, не уступающие российским самолетам.

При этом спикер ВС ВСУ отметил, что американские истребители F-16 и Gripen обладают разными характеристиками в зависимости от модификации. Он пояснил, что Киев хотел был получить более новые версии самолетов, которые позволили бы украинским военным на «равных бороться с российскими самолетами».