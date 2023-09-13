В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой
Украинской армии не удается противостоять российской технике на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинские войска продемонстрировали свою уязвимость перед вертолетами и противотанковыми ракетами противника.
«Именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», — отметил Риттер.
Он обратил внимание на отсутствие у украинской стороны навыков для ведения успешных военных действий.
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