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В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой

Украинской армии не удается противостоять российской технике на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой
© Lenta.ru

По его словам, украинские войска продемонстрировали свою уязвимость перед вертолетами и противотанковыми ракетами противника.

«Именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», — отметил Риттер.

Он обратил внимание на отсутствие у украинской стороны навыков для ведения успешных военных действий.

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