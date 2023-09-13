В Черном море уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

Морская авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ .

«13 сентября в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в тексте.

Ранее украинские военные совершили атаку на Севастополь. Целью стал судоремонтный завод имени Орджоникидзе. В результате удара пострадали 24 человека, четверо из них получили ранения средней степени тяжести. Также повреждения получили два корабля Военно-морского флота РФ и восемь жилых домов.