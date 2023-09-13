Посольство США прокомментировало сообщения о планах создания военной базы в Грузии

"Отношения США и Грузии в сфере обороны были основаны и по-прежнему основаны на усилении совместимости и поддержке Грузии для сдерживания последующей агрессии и защиты своего суверенитета, что лучше готовит Грузию к членству в НАТО. Для разъяснения информации, распространенной в СМИ, Соединенные Штаты не предлагали Грузии создать американскую военную базу", - говорится в заявлении диппредставительства.