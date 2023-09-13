Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить при мобилизации
Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых гражданам страны нельзя служить в ВС РФ по контракту в период мобилизации и военного положения. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
«Перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, призванный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — говорится в тексте.
Всего в список вошли 26 заболеваний. В частности, в тексте указаны ВИЧ, гепатиты B и C, туберкулез, сахарный диабет, эпилепсия, инсульты, проблемы со зрением, болезни сердца и другие.
Рамблер: главные новости