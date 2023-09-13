Китай начал военные учения у Тайваня в ответ на действия США

«Учитывая такой уровень угрозы в отношении Тайваня, активизацию действий в Южно-Китайском море и совместные военные учения с Россией в августе, трудно поверить, что КНР действительно хочет мира на фоне своего экономического спада», — заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, говоря о действиях китайской стороны.